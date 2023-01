Paraíba não registra internações por covid-19 há uma semana

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou um balanço semanal sobre os casos de covid-19 na Paraíba. Nesta sexta-feira (13), o levantamento indica que não houve internações pelo agravo há uma semana e que a ocupação do estado é de zero pacientes na rede de referência para o novo coronavírus. Foram registrados nesta semana 689 casos positivos e 1 óbito, ocorrido no dia 04 de dezembro.

Os dados do boletim indicam um arrefecimento no registro de novos casos da doença no estado, na última semana. O secretário de Saúde da Paraíba, Jhony Bezerra, avalia que o cenário está mais confortável, sobretudo em decorrência do avanço da cobertura vacinal. “Alcançamos pouco mais de 82% da população vacinada com o esquema primário contra a covid-19, porém ainda há mais de 1,5 milhão de pessoas acima de 30 anos que ainda não tomaram a segunda dose de reforço, ou seja, que estão com seus esquemas incompletos, abrindo espaço para contrair e disseminar o vírus”, explica.

Ainda em relação à cobertura vacinal, na população com 12 anos ou mais, o estado contabiliza 2.016.614 doses de reforço, o que representa 60,02% da população desta faixa etária. Em relação ao segundo reforço nas pessoas com idade acima de 30 anos, a Paraíba tem 671.244 doses administradas, totalizando 30,69% da população contemplada. O público com idade entre 5 e 11 anos atingiu 63,22% de cobertura para a segunda dose da vacina. A Secretaria de Estado da Saúde lembra que já há dose de reforço disponível para esta faixa etária e deve ser administrada 4 meses após a segunda dose.

As vacinas contra covid-19 seguem sendo enviadas para os municípios de acordo com as solicitações. As doses de reforço para as pessoas com idade a partir de 12 anos estão disponíveis em todas as localidades, bem como as doses para segundo reforço das pessoas com 30 anos ou mais. As crianças com idade de 5 a 11 anos também contam com garantia de vacinação para primeira e segunda doses, além da dose de reforço recentemente incorporada ao calendário.

