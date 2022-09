Paraíba não registrou óbito por covid-19 nas últimas 24h

Não foi registrado óbito nas últimas 24h. No momento, o estado segue com 2 óbitos em investigação.

Nas últimas 24h foram confirmados 10 casos de Covid-19 na Paraíba, sendo 6 leves e 4 hospitalizados. Até esta terça-feira (6), o estado já contabilizou um total de 651.576 casos da doença.

Os municípios que mais apresentaram registros nas últimas 24h foram: João Pessoa (8) e Campina Grande (2).

Não foi registrado óbito nas últimas 24h. No momento, o estado segue com 2 óbitos em investigação.

* Dados oficiais preliminares (fonte: SI-PNI, e-SUS Notifica, Sivep Gripe e SIM) extraídos às 10h, do dia 06/09/2022, sujeitos à alteração por parte dos municípios.

Cobertura Vacinal

Fazendo um recorte para as doses de reforço na população com 18 anos ou mais, o estado contabiliza 1.999.879 doses, o que representa 67,08% da população desta faixa etária.

Em relação à segunda dose de vacina nas crianças com idade entre 5 e 11 anos, a Paraíba tem 158.820 doses administradas, totalizando 40,61% da população contemplada.

Ocupação de leitos Covid-19

A ocupação total de leitos de UTI adulto em todo estado é de 3%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, dois pacientes foram internados nas últimas 24 horas. Ao todo, 15 pacientes estão internados em uma unidade pública de referência para a covid-19.

clickpb