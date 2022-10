Paraíba prorroga campanhas contra poliomielite até 31 de outubro

A Paraíba prorroga, até 31 de outubro, a campanha de vacinação contra poliomielite que contempla crianças menores de 5 anos; que ainda não atingiu, no estado a meta preconizada pelo Ministério da Saúde (MS). A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PB).

A campanha de poliomielite tem estimativa de imunizar 227.851 crianças e, até o dia 30 de setembro, 204.552 foram vacinadas na Paraíba, o que representa 89,77% do público-alvo. A meta preconizada pelo MS para essa vacina é de 95%. Dos 223 municípios paraibanos, 172 atingiram ou superaram esta marca e 51 ainda não conseguiram alcançar a estimativa. Em todo estado, mais de 23 mil crianças com idade até 4 anos não foram vacinadas contra a doença.

Os cinco municípios que aparecem com as piores coberturas vacinais contra pólio – até o dia 30 de setembro – são Campina Grande (68,15%); Imaculada (69,74%); João Pessoa (71,62%); Quixaba (73,02%) e Mãe D’água (73,73%). São José de Princesa, Pilar, Alcantil, Lastro e Areia de Baraúnas estão no topo da lista, com coberturas que oscilam entre 129,86% e 115,74%.

clickpb