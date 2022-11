Paraíba registra 1.338 novos casos nas últimas 24h; 16 pacientes foram internados nas unidades públicas de referência para covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou, neste sábado (19), 1.338 casos de Covid-19. Entre os casos confirmados neste boletim, 14 (1,05%) são moderados ou graves e 1.324 (98,95%) são leves. Agora, a Paraíba totaliza 660.568 casos confirmados da doença, que estão distribuídos por todos os 223 municípios.

Óbitos

Foi confirmado 1 óbito desde a última atualização. A vítima é uma mulher, de 71 anos, residente do município de João Pessoa. Com isso, o estado totaliza com 10.418 mortes.

*Dados oficiais preliminares (fonte: SI-PNI, e-SUS Notifica, Sivep Gripe e SIM) extraídos às 10h, do dia 19/11/2022, sujeitos à alteração por parte dos municípios.

Cobertura Vacinal

Fazendo um recorte para a primeira dose de reforço na população com 12 anos ou mais, o estado contabiliza 62,27% do público vacinado.

Em relação ao segundo reforço nos indivíduos com idade a partir de 30 anos, a Paraíba tem 20,07% de cobertura na população contemplada.

Ocupação de leitos Covid-19

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico), em todo estado, é de 27%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 42%. Em Campina Grande, estão ocupados 25% dos leitos de UTI adulto e no sertão, 0% dos leitos de UTI para adultos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 16 pacientes foram internados nas últimas 24h. Ao todo 88 pacientes estão internos nas unidades de referência pra Covid-19.