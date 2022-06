Paraíba registra mais de 4 mil casos de Covid-19 em uma semana

A Paraíba registrou 4.336 novos casos de Covid-19 e 11 novas mortes por Covid-19, entre o último sábado (18) e esta sexta-feira (24), segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES). No total, o estado tem 614.623 casos confirmados e 10.242 mortes pela doença.

Nesta semana, 16 óbitos foram registrados. Desses, 11 ocorreram entre o sábado (18) e esta sexta (24). As vítimas foram 11 mulheres e três homens, com idades entre 40 a mais de 80 anos. Cardiopatia, diabetes, hipertensão, doença hematológica e imunossupressão foram as cardiopatias foram as comorbidades informadas.

Oito das vítimas possuíam esquema vacinal completo mais dose adicional, duas possuíam esquema vacinal completo e uma esquema vacinal incompleto. Os municípios que registraram mortes são: João Pessoa, Campina Grande, Pocinhos, São Vicente do Seridó, Olho d’água, Vista Serrana, Serra Branca, Sumé e Mãe d’água.

Quanto aos recuperados da doença, o estado totaliza 449.739 pessoas.

Cobertura Vacinal

Sobre a cobertura vacinal contra covid-19 na Paraíba, 3.515.182 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (93,71% do total) e 3.338.009 completaram os esquemas vacinais, o que representa 88,99% da população total do estado. Dos indivíduos vacinados com o esquema primário completo, 3.252.259 tomaram as duas doses e 85.840 utilizaram imunizante de dose única.

Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 1.133.296 quartas doses em pessoas acima dos 40 anos e 1.934.746 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos.

