Paraíba tem cerca de 20 cargos federais que deverão ser disputados por aliados de Lula; veja os principais

Antes mesmo de encerrada a campanha eleitoral, o tema da distribuição dos cargos federais já estava no meio das discussões. Agora, vencidas a etapa das eleições, os diálogos e especulações não param de se avolumar. Veneziano Vital (MDB), por exemplo, esteve reunido com o presidente eleito Lula durante COP 27 e, segundo a agenda oficial, debateram “pauta diversa”, no meio da qual, acredita-se que esteja a distribuição desses cargos.

De acordo com levantamento realizado pelo Click PB, a Paraíba tem aproximadamente 20 cargos federais que deverão ser disputados por aliados de Lula. Alguns deles são de livre indicação, outros só podem ser exercidos por profissionais de carreira.

Os principais cargos federais e com certeza, os mais disputados são o comando local da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), da Saúde Indígena, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a Superintendência Regional do Trabalho, Patrimônio da União, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional do Semiárido (INSA).

Entre os cargos que, mesmo sendo indicação política, só podem ser exercidos por profissionais de carreira, temos o comando da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), o Ministério da Saúde, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesse grupo estão ainda os bancos públicos como Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Banco do Brasil.

