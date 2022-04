Paraíba tem mais um dia sem registrar mortes por covid-19

Entre os dias 5 e 13 de abril, foram divulgadas 1.128 mortes por Covid-19 no país. Estados vizinhos à Paraíba, como Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, por exemplo, continuaram registrando mortes neste período.

“A Paraíba tomou decisões baseadas na ciência e contou com a contribuição da população, que seguiu as orientações. Hoje, com um cenário mais tranquilo e a desobrigação do uso de máscaras, ainda é possível observar muitas pessoas fazendo uso do equipamento, sobretudo os mais idosos e em locais fechados”, afirma a secretária de Saúde, Renata Nóbrega.