Paraíba tem shows de Saulo Fernandes, Nattanzinho, Padre Fábio de Melo e outras atrações neste fim de semana

A Paraíba terá um final de semana agitado com vários shows, a exemplo das apresentações do Padre Fábio de Melo, do baiano Saulo Fernandes e da revelação do piseiro Mari Fernandez, além de Nattanzinho e outros artistas. São apresentações que acontecerão em João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande e outras cidades paraibanas.

Os detalhes das apresentações, como horário e endereço, podem ser conferidos nas redes sociais dos artistas e dos locais dos shows.

Sexta-feira

O Festival Louvor e Adoração terá shows do Padre Fábio de Melo, Tony Alysson e do Padre Nilson, ainda nesta sexta-feira, no Spazzio, em Campina Grande.

Hoje, em João Pessoa, tem festa com Reggaear, na General Store, no Centro. O Clube Travessia se apresenta no Café da Usina. E tem Osmídio Neto e Cavalo de Pau, na Priscyllas Hall. E ainda mais forró pode ser conferido com Os Fulano, na Vila do Porto, ainda na Capital. No Espaço Cultural, tem Homenagem ao Dia do Samba, com shows de Mirandinha Sambista, Polyana Resende, Kojak do Banjo e Salete Marrom.

Sábado

Amanhã, o Festival Louvor e Adoração tem shows de Fernanda Brum, Damares e Grupo Kemuel, ainda no Spazzio, em Campina Grande.

Ainda em Campina terá Forró Campina, na Vila do Artesão.

Já em João Pessoa, tem show do grupo Tábua das Marés, no Atol Music Bar. O Save the Queen toca no Café da Usina. E tem Festa de Arromba, no Clube Cabo Branco. Já na Priscyllas Hall, se apresentarão Glauber Santos e Erika Costa. Na Vila do Porto, temBailão da Requebra.

Domingo

O baiano do axé, Saulo Fernandes, fará show no Verão Lovina, em Cabedelo, no domingo. Yuri Carvalho se apresentará na General Store, em João Pessoa, na tarde do domingo. Já na Priscyllas Hall tem show de Rainhas da Farra. Na Vila do Porto, tem Natal Brutal.

Em Campina Grande tem dois festivais repletos de atrações bem conhecidas. O Festa Deu Liga tem shows de Nattanzinho, Mari Fernandez, Felipe Amorim e Avine Vinny, no Parque do Povo. Já o Arrocha Brasil terá shows de Priscila Sena, Pablo, Mara Pavanelly, Devinho Novaes, Japãozin, Fabiano Guimarães e Silvanno, na Arena Amigão.

clickpb

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram