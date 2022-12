Paraibanos Veneziano e Gervásio Maia acompanham diplomação de Lula e Alckmin no TSE

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e o deputado federal Gervásio Maia (PSB) participam da cerimônia. O governador João Azevêdo (PSB) também participa do evento.

Lula (PT) foi diplomado presidente da República na tarde desta segunda-feira (12). Geraldo Alckmin (PSB) também foi diplomado como vice-presidente da República. A solenidade acontece no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e é presidida pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e o deputado federal Gervásio Maia (PSB) participam da cerimônia. O governador João Azevêdo (PSB) também participa do evento, segundo informou a assessoria do gestor.

“Com os colegas deputados aguardando a diplomação do presidente @lulaoficial e do vice @geraldoalckmin_. Um dia importante para reafirmar a vitória da democracia. Faltam 21 dias para o início da reconstrução do país”, disse Gervásio Maia, nas redes sociais.

“Ao lado dos companheiros Senadores Rogério Carvalho, Renan Calheiros e Eduardo Braga, prestigiando a diplomação do nosso presidente Lula. O Brasil tem pressa de ser feliz!”, declarou Veneziano, também nas redes sociais.

A diplomação é uma praxe da Justiça Eleitoral que acontece no mês de dezembro para todos os cargos do Executivo, tanto em nível nacional como nos estados com os governadores e vice-governadores eleitos.

A posse na Presidência, no Palácio do Planalto, acontecerá no dia 1º de janeiro de 2023.

