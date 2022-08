Paraná Pesquisas: Bolsonaro tem 47% das intenções de voto contra 30,3% de Lula, no Distrito Federal

presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a corrida ao Planalto no Distrito Federal, com 41,2% das intenções de voto. Em seguida, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 30,3% do eleitorado. É o que aponta a nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta quinta-feira (12).

Em terceiro lugar está o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 8,4% das intenções. Em seguida, em quarto lugar, a senadora Simone Tebet (MDB), tem 2,7% dos eleitores do Distrito Federal.

Brancos e nulos somam 8,2% e os que não sabem/não responderam, 5,8%.

Pesquisa

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º BR-07507/2022 e escutou, de maneira presencial, 1.540 eleitores, entre os dias 13 e 17 de agosto de 2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e tem 95% de confiança.

Por Estado de Minas