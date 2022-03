PARCERIA GOVERNO DO ESTADO E MUNICIPAL GARANTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 200 REFEIÇÕES DIÁRIAS POR R$ 1 REAL

O asfaltamento da travessia urbana e da estrada que liga Pedro Régis a Jacaraú, estão entre as obras de ampliação da malha rodoviária da Paraíba, anunciadas pelo governador João Azevêdo, nessa segunda-feira, 21. Ao todo o Governo investirá cerca de R$ 530 milhões para todo o estado.

As obras são pleitos da prefeita Michele Ribeiro e do ex-prefeito de Jacaraú, João Ribeiro, .com apoio do deputado Hervázio Bezerra na intermediação. A notícia foi recebida com muita alegria. “Desde que assumimos, o Governo do Estado da Paraíba tem feito parcerias importantes para o desenvolvimento do nosso município. Agradecemos ao governador João Azevêdo pelo compromisso, e nosso deputado estadual Hervázio Bezerra pelo apoio e atenção”, destacou Michele.

O anúncio foi feito durante o programa Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela rádio Tabajara e pelas redes sociais do Governo. Além das obras, Pedro Régis terá acesso a refeições fornecidas, diariamente, ao preço de R$ 1,00, por meio da ampliação do programa Tá na Mesa. Serão disponibilizadas 200 refeições por dia.

Ascom Pedro Régis

