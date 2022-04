Paredão de som é apreendido pela polícia na Baía da Traíção

Policiais militares da 2ª CIPM, em parceria com o Batalhão de Proteção Ambiental (BPAmb), apreenderam, na noite dessa sexta-feira (15), um veículo que utilizava um ‘paredão’ de som, na cidade de Baía da Traição. A ação fez parte da Operação Semana Santa, que segue com os trabalhos até este domingo (17).

A apreensão foi registrada durante as fiscalizações para combater a poluição sonora. Uma das viaturas se deparou com o veículo com som abusivo e dimensões maiores que o próprio automóvel e, ao realizar aferição com o decibelímetro, foi constatada a irregularidade.

Na ocasião, o infrator e o veículo foram conduzidos para a delegacia de Mamanguape. Ele também foi autuado com multa de R$ 10 mil. Denúncias – A população pode fazer denúncias sobre perturbação do sossego através do número 190. As ocorrências podem ser atendidas por qualquer viatura da Polícia Militar, que ao constatar a perturbação, conduz o causador para a delegacia. Quando o volume de som ultrapassa 55 decibéis durante o dia ou 50 à noite, no caso de áreas residenciais, o causador pode responder por crime ambiental de poluição sonora, que prevê multa e apreensão do aparelho sonoro.

