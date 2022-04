Partida de futebol na Paraíba é marcada pela violência entre torcedores

Partida entre Treze e Sousa é interrompida após confusão na arquibancada

Partida entre Treze e Sousa por vaga nas semifinais do Campeonato Paraibano Pixbet 2022 teve que ser interrompida. A partida entre Treze e Sousa por vaga nas semifinais do Campeonato Paraibano Pixbet 2022 teve que ser interrompida após confusão na arquibancada. A partida aconteceu no Estádio Marizão, no Sertão do estado. O jogo que era decisivo para ambos os times precisou ser paralisado por conta da confusão. A torcida invadiu o campo e Polícia precisou intervir. Informações preliminares dão conta de que um torcedor teria se machucado durante a confusão. O jogo prosseguiu após o ocorrido e o Sousa venceu por um a zero.

