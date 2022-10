Pastor José Carlos, da Paraíba, grava vídeo com presidente Bolsonaro e pede votos; evangélicos se mobilizam no segundo turno

Evangélicos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão se mobilizando neste segundo turno para levá-lo à reeleição. O pastor José Carlos, presidente da Assembleia de Deus na Paraíba, gravou vídeo pedindo votos para o gestor e, ao lado da esposa, recebeu o agradecimento dele.

Bolsonaro esteve reunido com evangélicos, discursou sobre sua atuação e foi elogiado. Em um vídeo, o pastor Silas Malafaia discursa e declara: “ninguém vai derrotar a igreja de Jesus.”

Na concepção cristã do setor aliado a Bolsonaro, essa é uma luta do bem contra o mal e o inimigo é Lula, que disputa o segundo turno com o atual presidente, e a esquerda. Acusações de defesa ao aborto, às drogas, comunismo e erotização de crianças são atribuídas à esquerda.

O mês de outubro têm sido dedicado pelos bolsonaristas à conquista de novos votos e virada de resultado nas urnas, já que, no primeiro turno, Lula teve mais votos. Bolsonaro obteve 717.416 votos na Paraíba. A expectativa, como já narrou, por exemplo, o deputado paraibano Cabo Gilberto, é conseguir mais de um milhão de votos, no estado, para o presidente.