Patos-PB: Jovem é assassinado dentro do seu carro

Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (19), na cidade de Patos, no sertão da Paraíba. O crime aconteceu no bairro Jatobá, nas proximidades de uma escola.

De acordo com informações preliminares, repassadas pela Polícia Militar, um homem, identificado como Felipe Luan da Silva Xavier, mais conhecido na região como “Nereu”, estava dentro do seu carro quando foi surpreendido por atiradores, que dispararam contra ele e fugiram logo em seguida.

Moradores da região se assustaram com o barulho dos disparos e acionaram a polícia. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada, compareceu ao local mas apenas constatou a morte de Felipe.

A polícia também levantou informações de que a vítima teria envolvimento no assassinato do dono de um lava jato que fica na região. No entanto o inquérito não teria reunido provas suficientes que comprovassem a sua participação no crime. Após isso, ele teria sido liberado.

Após a morte constatada, a Polícia Militar isolou o local do crime até a chegada da perícia. O corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Patos para passar por procedimentos de perícia.

