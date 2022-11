‘Pau nessa direita idiota’, diz desembargador sobre apoiadores de Bolsonaro

O desembargador Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, considera “hilários” os manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais deste ano.

“Os babacas de direita estão rezando no muro dos quartéis, pedindo a intervenção das Forças Armadas. É hilário”, debochou Bueno em publicação no Facebook. “Eu quero é pau nessa direita idiota”, completou.

Críticas anteriores

Não é de hoje que o magistrado faz críticas ao atual governo e ao presidente Bolsonaro. No ano passado, Bueno chamou o chefe do Executivo de federal “louco de carteirinha” e que sua família era “extremamente perigosa”.

“Se preciso for, deixo minha família (que não concorda com o que digo, falo e escrevo) e me aposento como juiz só para combater Bolsonaro e seus seguidores milicianos”, escreveu Bartolomeu em outra publicação em suas redes sociais.

O comentário fazia referência ao auge da pandemia e à política de Bolsonaro de não evitar o distanciamento social e negar a vacinação.

Em novembro de 2021, o magistrado chegou a dizer que desejava que aliados do mandatário tivessem morrido no lugar da cantora Marília Mendonça. “Nem a conheci. Morreu jovem. Por que não morrem Bolsonaro e seus filhos, Paulo Guedes, Edir Macedo e essa tropa de meliantes do governo federal? Estou começando a ficar triste com Deus”, escreveu à época.

Por Metrópoles

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram