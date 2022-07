Paulino mostra força e reúne militância e lideranças de GBA e do Brejo em favor de João e Raniery

Casa de recepções Villa Gourmet ficou repleta de partidários que seguem orientação política de Roberto e Raniery Paulino

(PB) – Mesmo estando fora do poder municipal em Guarabira há vários anos, é evidente e indiscutível a força política do Grupo Paulino na cidade em em outras localidades da região. Isso foi provado num simples encontro realizada na quinta-feira (28), onde os militantes que seguem orientação política do ex-governador Roberto Paulino e de seu filho, o deputado Raniery, fizeram presentes em massa para reafirmar apoio ao atual governador João Azevêdo.

O encontro, onde compareceram diversas lideranças políticas do MDB Raíz, PSB e Republicanos de Guarabira e de cidades circunvizinhas, serviu também para consolidar a necessidade de a região ter um deputado federal em Brasília para lutar em favor dos mais de 30 municípios do Brejo e do Agreste paraibanos

O deputado estadual Raniery Paulino está se propondo a oferecer seu nome como opção para deputado federal pelo Republicanos. Durante o encontro, as lideranças presentes, dentre elas dois pré-candidatos a deputado estadual (advogado Bruno Deriu e o vereador Renato Meireles) voltaram a afirmar apoio ao filho da ex-prefeita Fátima Paulino.

Outras lideranças, a exemplo de vereadores, suplentes, ex-prefeitos, ex-vices prefeitos, empresários, líderes comunitários e pessoas do povo se propuseram também em votar em Raniery Paulino para deputado federal e João Azevêdo ao Governo do Estado.

A casa de recepções Villa Gourmet ficou lotada de partidários do MDB Raiz, do PSB e do Republicanos. O vereador Renato Meireles, lançado recentemente candidato a deputado estadual, também recebeu apoio das lideranças. O mesmo ocorreu com o advogado Bruno Deriu, que nesta eleição vai disputar uma das 36 vagas da ALPB.

Da Redação/Fato a Fato

