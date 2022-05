“PAUNOMITO” MPF investiga pizzaria da Paraíba por campanha anti-Bolsonaro

Com nomes provocativos de sabores no cardápio, como Paunomito e Passaralho, uma pizzaria de João Pessoa passou de sucesso paraibano a alvo do Ministério Público Federal (MPF). Isso porque a Autêntica fez uma ação para incentivar os jovens a tirarem o título de eleitor, mas foi acusada de suposta campanha antecipada a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ação divulgada nas redes sociais ensinava como tirar o título de eleitor pela primeira vez e oferecia uma pizza em troca da apresentação do documento. Na legenda, eles citam o presidente. “Ah, e é sempre bom lembrar: não adianta só tirar o título, tem que votar #forabolsonaro.”

“Quando nós fizemos isso, não houve reações dos bolsonaristas. Era uma ação para os jovens votarem. Em nenhum momento, ninguém comentou que era campanha eleitoral antecipada”, contou o dono da empresa, Thiago Ferreira, ao Congresso em Foco. Na entrevista, ele também revelou que o estabelecimento já recebeu mensagens agressivas de apoiadores de Jair Bolsonaro em outras ocasiões.

Uma delas foi o lançamento do sabor Paunomito (R$ 43), que faz referência ao apelido do político e ao ingrediente principal da receita, o palmito. “No início, eram casos isolados, mas chegamos a observar ações organizadas promovidas por perfis de extrema direita para nos intimidar. Houve quem ligasse para nossa pizzaria ameaçando se a gente não retirasse o conteúdo”, afirmou.

Sucesso e desconto

A pizzaria foi parar em um tuíte que viralizou neste sábado (28/5), e aproveitou o momento para conquistar os clientes com um desconto de 15% na “Paunomito”, feita com molho de tomate, muçarela artesanal, palmito, tomate cereja, cebola roxa, alho-poró e parmesão. O sucesso foi tanto que as pizzas da loja acabaram por volta das 20h. Embora o preparo tenha ganhado as redes sociais apenas agora, ela faz parte do menu da casa desde junho de 2021.

CLICKPB

