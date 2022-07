PCdoB confirma presença em encontro de campanha de Lula na Paraíba; agenda ainda está sendo fechada

O Partido Comunista do Brasil na Paraíba (PCdoB-PB) confirmou presença emevento com o ex-presidente e pré-candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, na Paraíba, que vai acontecer no dia 4 de agosto. A informação foi confirmada ao ClickPB nesta segunda-feira (25), pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Segundo o PT, a agenda, horários e mais detalhes do encontro ainda estão sendo definidos. O PSB também confirmou ao ClickPB que ainda não tem informações sobre o encontro ou sobre a presença do partido no evento.

Foi o pré-candidato a governador da Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo (MDB), que confirmou, após se reunir pessoalmente com o petista, o encontro no estado.

Segundo o presidente estadual do PT, Jackson Macedo, a visita representa a consolidação da aliança construída pelo PT com o MDB na Paraíba. “Muita gente tinha dúvidas, questionou, mas agora está consolidada na Paraíba. A candidatura de Veneziano é a que mais cresce e vamos vencer no segundo turno com o apoio de Lula”, disse.

De acordo com as direções de ambos partidos, a presença de Lula deve confirmar o apoio do petista a Veneziano governador e ao ex-governador e pré-candidato a senador Ricardo Coutinho (PT).

O PCdoB, através de uma federação formada com o PT e PV da Paraíba, assinou e enviou à Brasília a ata sobre apoios com os nomes de João Azevêdo e Veneziano para governador e de Ricardo e Rangel Júnior para Senado.

Com essa articulação, a direção local deixa nas mãos de Lula e da executiva nacional, a escolha do nome que terá seu apoio no pleito do estado.

