PDT anuncia apoio a Pedro Cunha Lima: “Pedro tem um amor incondicional pela educação”, diz presidente do partido

Mais um partido de peso anunciou nesta sexta-feira (05) apoio a Pedro Cunha Lima (PSDB) na disputa ao Governo do Estado: o Partido Democrático Trabalhista (PDT), que oficializou a adesão durante convenção partidária. Pedro agradeceu a confiança do partido e garantiu que este será o time que vai trazer um novo momento para o Estado, com uma educação mais eficiente e transformadora.

Em sua fala, o presidente estadual do PDT, Marcos Ribeiro, destacou a força da juventude e disse confiar em Pedro para fazer uma gestão pública que tenha a educação como prioridade. “Encontrei na pessoa de Pedro Cunha Lima não apenas a energia da juventude, que é uma das nossas prioridades, mas um amor incondicional pela educação, o que não vimos em outros candidatos. Encontramos nele o compromisso com a juventude, com uma política séria e diferenciada”.

Pedro agradeceu a confiança do PDT e se disse com ainda mais energia para trabalhar por um novo momento para a Paraíba. “Fico sensibilizado, honrado e ainda mais motivado. Muito mais do que o aspecto eleitoral, para mim tem um gosto especial estar com pessoas que me trazem uma conexão muito forte de valores, princípios, maneiras de enxergar o mundo, maneiras de praticar uma política que busca consertar o país. Vamos trabalhar juntos, garantir uma educação pública mais eficiente, principalmente na Primeira Infância, que é uma das bandeiras que defendo”.

A Coligação Coragem pra Mudar, que tem Pedro Cunha Lima como pré-candidato a governador, Domiciano Cabral como pré-candidato a vice-governador e Efraim Filho como pré-candidato a senador, é composta pelos partidos PSDB, União Brasil, Cidadania, PSC, PTB, PMB, PROS e PDT.

