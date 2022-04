PDT manda retirar inserções com Lígia Feliciano na TV paraibana e desperta rumores sobre destino da vice-governadora

A mudança despertou rumores sobre o destino da vice-governadora e da sua pré-candidatura ao Governo da Paraíba.

O PDT mandou retirar as inserções com Lígia Feliciano na TV paraibana, segundo revelou o apresentador Clilson Júnior, no programa Arapuan Verdade, nesta segunda-feira (4).

O ClickPB fez contato com o deputado federal Damião Feliciano, marido de Lígia. O assessor informou que ele estava em reunião e que a vice-governadora não saiu do PDT e permanece no partido.

