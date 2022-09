Peão de 18 anos morre após montar touro em rodeio no interior de São Paulo

Thiago Francisco Perez Castilho teve o pescoço atingido pelo chifre do animal durante rodeio em Luis Antônio, na Região Metropolitana de Ribeirão Preto.

O peão Thiago Francisco Perez Castilho, de 18 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira no interior de São Paulo. Ele teve o pescoço atingido pelo chifre de um touro e foi derrubado pelo animal, enquanto participava da 16ª Festa do Peão de Luiz Antônio, na Região Metropolitana de Ribeirão Preto. O Hospital das Clínicas confirmou ao GLOBO que o jovem foi levado para a unidade depois de ser atingido, mas não resistiu ao acidente. O capacete de proteção foi arremessado durante a queda. Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que o rapaz cai ferido (assista abaixo).

Logo após sair da porteira, ele é arremessado pelo animal durante um movimento. Antes de chegar ao solo, o atleta bate a cabeça na região cranial do touro e perde o equipamento de proteção individual. Thiago é resgatado já desacordado.

De acordo com o Hospital das Clínicas, ele deu entrada na instituição às 02h40 da manhã, mas faleceu menos de uma hora depois, às 03h22. Em post no Instagram, a irmã de Thiago, Thais Castilho, informou que o velório do jovem será às 12h30 desta sexta, no Cemitério Municipal Brodowski, também na Região Metropolitana de Ribeirão Preto.

Segundo a imprensa local, Thiago Castilho teve uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram fazer as manobras de reanimação, sem sucesso, no entanto.

Em entrevista ao jornal ACidadeON Ribeirão Preto, o locutor do rodeio, Ronaldo Xavante, deu detalhes da morte do peão.

— O boi passou o chifre no pescoço do Thiago e o que nos resta é só lamentar e deixar os nossos sentimentos aos familiares neste dia muito triste. Conhecido como Thiaguinho, ele vinha fazendo grandes apresentações e estava despertando interesse em várias equipes nacionais.

Em nota, a organização do rodeio informou que tem prestado apoio à família.

Organização do evento se pronuncia após morte de peão de 18 anos — Foto: Reprodução

Thiago concorria a uma competição de montaria no Parque Permanente de Exposições e Eventos Gilberto Moreno, no Jardim Santa Rita.

Thiago Francisco Perez Castilho, de 18 anos, morreu em rodeio no município de Luiz Antônio (SP) — Foto: Reprodução/Redes sociais

Nas redes sociais, amigos e familiares postaram fotos e prestaram homenagens ao rapaz.

