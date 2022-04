Pedido de cassação do presidente da Câmara de Santa Rita será cobrado ao vice para que seja votado na próxima terça-feira

Cícero Medeiros é acusado de tentar mudar o regimento interno da Casa para blindar o prefeito Emerson Panta de ser denunciado.

O presidente do Solidariedade em Santa Rita, Nicola Lomonaco, vai solicitar ao vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Rita, Kinho de Lerolândia (Avante), que seu pedido de afastamento do presidente da Casa, Cícero Medeiros (PP), seja colocado na pauta da próxima sessão ordinária da Casa. Os vereadores voltarão a se reunir apenas na próxima terça-feira (26), em virtude do feriado de Tiradentes amanhã.

Em entrevista para o ClickPB, Nicola informou que cabe ao vice-presidente responder em caso de prevaricação do presidente. Cícero é acusado de tentar mudar o regimento interno do Legislativo para blindar o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta (PP), de ser denunciado.

Caso Kinho não aceite colocar o pedido para votação no plenário, Nicola afirmou que vai acionar o Ministério Público da Paraíba (MPPB) para suspender o mandato dos dois parlamentares por ato omisso no cumprimento do regimento interno da Câmara.

“Eu vou notificar o vice-presidente para que ele coloque em pauta na ausência do cumprimento do regimento interno feita pelo presidente da Casa. Se o presidente não cumprir o regimento novamente, nós vamos denunciar ao Ministério Público a segunda prevaricação praticada. Dessa forma, Kinho é obrigado a colocar em pauta a cassação do presidente”, disse.

“Se também não houver o cumprimento pelo vice-presidente na sessão ordinária que vai ter terça-feira, nós vamos provocar o Ministério Público e vamos pedir a intervenção do órgão pela prevaricação dos dois. Vamos pedir a suspensão do mandato dos dois pelo mesmo crime”, acrescentou Nicola.

