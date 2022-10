Pedreiro é assassinado a tiros enquanto trabalhava em Guarabira

Um homem foi assassinado com cerca de três tiros no bairro do Juá, município de Guarabira, brejo do estado. Conforme apurou o ClickPB, o homem atuava como pedreiro e estaria no local de trabalho quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta que chegaram efetuando disparos.

O local onde ocorreu o crime fica em frente a uma das praças de maior movimento da cidade. Segundo populares, o homem seria ex-presidiário porém a informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil. O Caso segue em investigação.

