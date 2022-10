Pedro assume o compromisso de acabar com imposto sobre energia solar no primeiro ano de governo

O candidato ao Governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima, se reuniu nesta quinta-feira (20) com representantes da Associação Paraibana de Energia Solar (APBSOLAR). Na ocasião Pedro assumiu o compromisso de trazer mais competitividade ao setor, que hoje sofre com a carga tributária cobrada pela administração de João Azevedo.

“A gente quer que a Paraíba se desenvolva como ela pode e merece. A gente tem sol em abundância, mão de obra qualificada, mas um governo que impede esse crescimento porque cobra um imposto que não é cobrado em outros estados. Minas Gerais é referência nessa competitividade e a gente quer igualar o regime tributário, fazer com que a Paraíba receba mais investimentos como a gente pode”, disse Pedro, reforçando a necessidade de acabar com o imposto do sol.

“Vamos diminuir a carga tributária, acabar com esse imposto do sol. Só dois estados do Nordeste cobram este imposto, sendo a Paraíba um deles. Vamos corrigir isso urgente já no primeiro ano de governo”, disse.

Pedro também defendeu a utilização de energia limpa dentro da administração estadual. “A própria energia que o Governo do Estado consome hoje em dia não é limpa. Mas vai passar a ser, porque vamos garantir isso. Porque além de diminuir os gastos com energia, deixa uma marca de sustentabilidade na gestão”.

clickpb