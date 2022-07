Pedro Cunha Lima classifica como “fake news” boatos sobre desistência de candidatura ao Governo do Estado e reafirma nome na disputa

O pré-candidato ao Governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima (PSDB), negou as especulações sobre sua desistência da candidatura ao Governo do Estado e classificou a informação como fakenews.

O pré-candidato esteve no programa Frente a Frente da TV Arapuan, na noite desta segunda-feira (11) e durante a entrevista afirmou que existe uma tentativa muito forte dos adversários de fragilizar sua pré-candidatura.

“Sou candidato e fico muito honrado em ser uma alternativa para a Paraíba. Em nenhum momento nós mencionamos desistência. Pelo contrário! “, destacou. Pedro disse ainda que o atual governo está incomodado com a sua pré-candidatura e por isso surgem esses boatos. “Foi no final do ano passado, quando muita gente dizia que não ia ter adversário para João Azevêdo, que não ia ter disputa, foi nesse cenário que a gente se levantou para dizer que a Paraíba tinha alternativa e que íamos cumprir esse papel. De lá para cá as coisas só melhoraram”, concluiu.

O pré-candidato disse que sua intenção é fazer um debate propositivo, falando sobre a Paraíba. “Dizer o que temos que fazer para tirar a Paraíba da situação em que ela se encontra. Vamos seguir nossa caminhada, mostrando que a Paraíba pode muito mais do que a atual gestão estadual apresentou até agora”.

