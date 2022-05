Pedro Cunha Lima comparece a evento de Bolsonaro na Paraíba e sinaliza adesão ao presidente ao lado de Efraim Filho

Em Itatuba, presidente estadual do PSDB fez acenos ao presidente em momento de estagnação da pré-candidatura de João Dória nas pesquisas.

Sem decolar nas pesquisas, o pré-candidato do PSDB à presidência da República, João Dória, pode ter frustrado expectativas de correligionários na Paraíba, que sinalizam apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O caso mais notório aconteceu na manhã desta quinta-feira (5) no evento do Governo Federal no município de Itatuba, onde o presidente entregou a primeira etapa do canal Vertente Litorânea, que vai receber as águas do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Na ocasião, o presidente estadual do PSDB e pré-candidato ao Governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima, fez questão de presenciar o evento do presidente ao lado do deputado federal Efraim Filho (União) e do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD).

Nos cumprimentos finais, Pedro e sua comitiva abriram longos sorrisos ao presidente, com acenos para possíveis apoios nas Eleições deste ano.

