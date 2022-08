Pedro Cunha Lima recebe R$ 1,46 milhão do Fundo Especial do PSDB

O candidato a governador da Paraíba Pedro Cunha Lima (PSDB) já recebeu o total de R$ 1,468 milhão proveniente do Fundo Especial para o financiamento de sua campanha até esta terça-feira (23), segundo apurou o ClickPB no sistema disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O recurso veio da Direção Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) através de transferência eletrônica.

Até o momento, o candidato Pedro Cunha Lima declarou o total de R$ 296.500 com despesas contratadas. Deste total, R$ 289 mil foi usado com serviços de gráfica para impressão de adesivos, segundo detalha a prestação de contas. O candidato também declarou ter usado R$ 7,5 mil na aquisição de água mineral para militância, segundo detalhamento da prestação de contas.

O limite de gastos para os candidatos a governador da Paraíba neste ano de 2022 é de R$ 7.115.522,46. Além do Fundo Especial, os candidatos também podem receber recursos provenientes de doações e do Fundo Partidário.

A campanha eleitoral começou, oficialmente, no último dia 16 de agosto e segue até a data do pleito, sendo que o primeiro turno das Eleições acontece no dia 2 de outubro. Na próxima sexta-feira (26) dá-se início à transmissão do guia eleitoral na rádio e TV em horários reservados pela Justiça Eleitoral.

