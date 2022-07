Pedro Cunha Lima recebe título de cidadão guarabirense e reforça compromisso em trabalhar pela cidade

Antes da cerimônia de recebimento do título de cidadão guarabirense, que aconteceu na Câmara Muncipal, Pedro participou da entrega do Castra-Móvel, que vai potencializar o serviço de castração de animais da cidade.

Na tarde desta sexta-feira (1) o deputado federal e pré-candidato ao Governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima (PSDB), recebeu o título de cidadão guarabirense, propositura do vereador Júnior Ferreira. Com a presença de importantes lideranças da região, como o prefeito Marcus Diogo, a deputada estadual Camila Toscano e a ex-prefeita Léa Toscano, Pedro, que já destinou mais de R$ 13 milhões em emendas para a cidade, reforçou seu compromisso com Guarabira e sua gente.

“É uma honra e uma alergia imensa receber esse título, sobretudo porque minha relação com Guarabira não é de hoje. Foi aqui que nasceu meu avô, o poeta Ronaldo Cunha Lima, e daqui vieram duas grandes referências políticas da minha vida: o saudoso ex-prefeito Zenóbio Toscano, e Tia Léa, essa mulher de garra que é amada pela população de Guarabira. Enquanto deputado federal, trabalhei muito para trazer os recursos para essa terra, que sempre foi muito generosa comigo. Agora como cidadão guarabirense a responsabilidade é ainda maior e prometo dar o melhor de mim para ver Guarabira e sua população crescer e desenvolver”, disse Pedro.

Antes da cerimônia de recebimento do título de cidadão guarabirense, que aconteceu na Câmara Muncipal, Pedro participou da entrega do Castra-Móvel, que vai potencializar o serviço de castração de animais da cidade. O equipamento foi adquirido com recursos provenientes da emenda parlamentar. No total Pedro destinou R$ 13,2 milhões em emendas para Guarabira, dos quais R$ 5,8 milhões foram para a saúde da cidade.

clickpb