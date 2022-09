Pedro Cunha Lima repudia agressão a Nilvan: “ter divergências é natural, mas expressá-las com violência é abominável”

Nilvan foi atingido com uma garrafa com água, nesta segunda-feira (5), enquanto passava de carro por uma rua em Campina Grande onde estavam militantes do PT, apoiadores de Veneziano.

Pedro Cunha Lima repudiou a agressão sofrida por Nilvan Ferreira, na saída do debate da TV Borborema (SBT). Nilvan foi atingido com uma garrafa com água, nesta segunda-feira (5), enquanto passava de carro por uma rua em Campina Grande onde estavam militantes do PT, apoiadores da candidatura de Veneziano Vital do Rêgo a governador.

“Na saída do debate de hoje a turma do PT e de Veneziano me agrediram covardemente! (sic)”, relatou Nilvan Ferreira, em vídeo publicado nas redes sociais, conforme apurou o ClickPB. Ao descer do veículo, Nilvan Ferreira questionou os militantes. “É assim que vocês vão ganhar a campanha? Com violência?”

Houve conflito entre membros da equipe de Nilvan Ferreira e alguns militantes. Policiais militares apartaram o desentendimento e Nilvan voltou ao carro e seguiu viagem, sem ferimentos, porém molhado.

Em nota, Pedro Cunha Lima disse que “esse tipo de postura é inaceitável.”

Confira na íntegra a nota

NOTA – PEDRO CUNHA LIMA

Pedro condena violência na disputa ao governo

Com uma postura firme em defesa de um debate de alto nível sobre o futuro da Paraíba, o candidato a governador Pedro Cunha Lima condenou de forma enfática a agressão praticada por militantes de outra candidatura contra Nilvan Ferreira nesta segunda-feira (5), em Campina Grande, após debate na TV Borborema.

“Esse tipo de postura é inaceitável. Não cabe agressão em um processo democrático. Ter divergências é natural, mas expressá-las com violência é abominável. Portanto, deixo registrada a minha solidariedade a Nilvan. Não é desta forma que vamos construir a mudança que a Paraíba precisa e que os paraibanos esperam”, afirmou Pedro.

clickpb