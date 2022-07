Pedro e Efraim confirmam grande convenção com os partidos aliados dia 31, em Campina Grande

A oficialização das candidaturas de Pedro Cunha Lima (PSDB) ao Governo da Paraíba e Efraim Filho (União Brasil) ao Senado já tem data marcada. Será no próximo dia 31, às 9h45, na Arena Medow, em Campina Grande. Além do PSDB e União Brasil, a convenção partidária unificada também vai oficializar as candidaturas do Cidadania, PSC e PTB. O anúncio foi realizado por Pedro nesta terça-feira (19), durante entrevista ao programa F5 da Rádio Pop FM.

*SERVIÇO:*

*Convenção partidária unificada – PSDB, União Brasil, PSC, Cidadania e PTB*

Data: 31/07

Horário: 9h45

Local: Arena Medow – Av. Sen. Argemiro de Figueiredo, 2333 – Itararé, Campina Grande.

