Pedro é recebido por multidão em Picuí e garante Central de Hemodiálise para a região

Um mar de gente saiu às ruas de Picuí para receber o candidato ao Governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima, na noite deste domingo (16). Ao lado do senador eleito Efraim Filho e do deputado estadual Buba Germano, Pedro assumiu o compromisso de levar uma série de investimentos para a região, como a Central de Hemodiálise e a expansão do campus da Universidade Estadual da Paraíba.

“Ficamos muito honrados com o apoio do deputado Buba e de tanta gente que nos recebe nas ruas de Picuí, muita gente do bem que deseja um Governo do Estado mais eficiente e que garanta os investimentos necessários. Nosso compromisso é trabalhar mais por Picuí e toda região, garantindo a criação da Central de Hemodiálise e a instalação do campus da UEPB, duas demandas defendidas por Buba e que nós vamos garantir quando chegarmos ao Governo”, garantiu Pedro.

