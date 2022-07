Pedro recebe apoio da prefeita de São Domingos de Pombal, do PL, e das lideranças de mais quatro cidades do Sertão

Faltando menos de uma semana para a oficialização da sua candidatura, Pedro Cunha Lima (PSDB) segue recebendo apoios de diversas lideranças. Somente nesta terça-feira (26) ele recebeu o apoio da prefeita de São Domingos de Pombal, Adeilza (PL) e da vice-prefeita Marina. Também oficializaram o apoio o líder político Cigano, a ex-prefeita Odaísa e diversos vereadores da cidade.

“Fico muito feliz e entusiasmado com a chegada de Cigano, da ex-prefeita Odaisa, da prefeita Aldeiza, da vice-prefeita Marina e tantas lideranças da cidade. Nos dá ainda mais energia para continuar nossa caminhada, que está cada dia mais bonita. São lideranças que desejam novos tempos para o Sertão, com uma gestão mais eficiente, que trabalhe para gerar desenvolvimento e garantir mais oportunidades para a população. Vamos juntos colocar a Paraíba no topo!”, disse Pedro.

Durante sua visita ao sertão, Pedro também recebeu o apoio das oposições de Soledade, Jericó e Brejo dos Santos, além do apoio de importantes lideranças de Catolé do Rocha. Em Soledade, o apoio veio do ex-prefeito Ivanildo Gouveia. Em Jericó, o apoio foi de uma das maiores forças da região, o ex-prefeito Cláudio, e os vereadores Keneddy, Gildo e Jarbas. E em Brejo dos Santos, o apoio veio da Dra. Isaurinha e todo seu grupo político e Dr. Sandrinho e todo seu grupo político. Já em Catolé do Rocha, o apoio foi manifestado pelo líder político e ex-prefeito Leomar Maia.

