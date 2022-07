PEDRO RÉGIS ENCERRA ARRAIÁ DO INTERIOR COM RECORDE DE PÚBLICO E MAIS DE 24H DE FESTAS EM 4 DIAS

Pedro Régis encerrou as celebrações do Santo Antonio e São Pedro da Gente, evento junino integrado ao Arraiá do Interior no município, na madrugada desta quinta-feira, 30, com mais de 7 horas de muito forró pé de serra, ao som de Quarteto Nordestino, Osmídio Neto, Briola Sales e Ranniery Gomes.

A cidade abriu os festejos do projeto Arraiá do Interior no dia 10, com a primeira festa de Santo Antonio, no Sítio Barro Vermelho, zona rural. Ao todo, nos quatro dias de eventos (dias 10, 27, 28 e 29), foram mais de 24 horas de muito forró, apresentações culturais e artísticas, com recorde de público na noite de encerramento. Moradores e turistas ainda se encantaram com a decoração das praças e do espaço da festa, o Vale do Forró, coloridos com bandeirolas e cenários tipicamente juninos.

A prefeita Michele Ribeiro e o vice-prefeito Márcio Dias, agradeceram as presenças dos deputados Gervásio Maia (federal), Hervásio Bezerra (estadual), do prefeito de Serra da Raiz, Luís Machado, da representante do prefeito de Lagoa de Dentro, secretária de Cultura Luciana Vieira, do coordenador de comunicação do Arraiá do Interior, consultor Tony Souza, dos vereadores, Virgínio Ribeiro, Téia do Abacaxi, Sarita, Gino e Erijackson Pessoa, e em especial do público. “Nossa cidade hoje respira cultura. Valeu à pena investir na realização desses eventos, que, além de alegrar o nosso povo e valorizar nossos artistas, também aqueceu nossa economia e atraiu muitos turistas”, destacou.

Relembrando…

Das 21h do dia 27, às 04h do dia 28, Pedro Régis realizou o I Festival de Quadrilhas Juninas, com a participação de 09 quadrilhas de cidades vizinhas e até da capital paraibana, tendo como campeã a Quadrilha Mistura Junina, da cidade de Guarabira. O evento atraiu uma verdadeira multidão à praça central e apresentou a Junina Municipal Flor do Vale, projeto cultural das Secretarias de Assistência Social e Cultura, formada por jovens, em sua maioria, assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O Festival ganhou destaque estadual e foi exibido ao vivo no JPB2 e no Bom Dia Paraíba, os dois jornalísticos da TV Cabo Branco (Globo Paraíba), com maior audiência em seus respectivos horários. Uma visibilidade que repercutiu positivamente o município em toda mídia do estado.

No dia 28, foi a vez de apresentações culturais. Logo cedinho, na praça de eventos, a Secretaria de Assistência Social reuniu os grupo de pessoas idosas Feliz Idade, de Pedro Régis e o grupo da cidade de Lagoa de Dentro para uma exibição especial. A linda coreografia do artista Rafael Melo com o grupo encantou o público que começa a se concentrar para as apresentações de Felipe Pires, Alef Teteo e Alex Lima, no palco principal. Investimento do Governo Municipal de Pedro Régis na valorização dos artistas da terra. A noite de comemorações encerrou com a Banda Forró da Live, e o público, sempre presente, curtiu às 5 horas de festa com empolgação.

Para além do Arraiá do Interior, o Governo Municipal de Pedro Régis, por meio da Secretaria de Educação, realizou um circuito interno de apresentações culturais e pequenos festivais nas Escolas da cidade e zona rural.

Despedida do Arraiá do Interior

Pedro Régis é a terceira das cinco cidades que juntas realizam o Arraiá do Interior. Objetivando promover a cultura nordestina, a valorização dos artistas da região e o aquecer a economia e o turismo, com eventos festivos em praça pública, os prefeitos e prefeitas de Pedro Régis, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Duas Estradas e Jacaraú, se uniram neste projeto cultural considerado o maior evento junino/julino das regiões do Vale do Mamanguape e Brejo paraibano.

A edição desse ano ainda tem festas em Duas Estradas, encerrando em Jacaraú no dia 30 de julho, com apresentação de Flávio José. Toda programação pode ser acompanhada pelas redes sociais no Instagram: @arraiadointeriorpb.

Ascom Pedro Régis



