Pedro Regis-PB: Ex-vereador morre de parada cardíaca

A prefeita Michele Ribeiro decretou luto oficial por 03 (três) dias consecutivos, em respeito à memória do ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Pedro Régis, Lúcio Carlos Gomes Anselmo, popular Popinha de Leonídio.

Popinha foi vereador por dois mandatos, de 2013 a 2020 e assumiu a presidência da Casa no biênio 2017/2018. Ele faleceu na madruga deste sábado, 14, após parada cardíaca. Era casado com Isabel Nunes, com quem teve dois filhos: Ingrid Vitória e Leonídio Neto.

Considerando o sentimento de solidariedade pela perda de um cidadão pedroregense respeitado pela sociedade, a prefeita Michele Ribeiro e toda sua equipe de governo, prestam sinceras condolências à família e aos amigos. “Desejamos o mais profundo sentimento de consolo. Que Deus conforte o coração de todos e todas”.

