PEDRO RÉGIS REALIZA I FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF

O Governo Municipal de Pedro Régis avança rumo à certificação do Selo Unicef com a realização do I Fórum Comunitário, na tarde desta terça-feria (14). O município fez a adesão à edição 2021-2024 do Selo Unicef e tem elaborado diversas ações conjuntas entre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde; como a implantação do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA), com a composição de grupo formado por adolescentes para discussão de questões importantes ligadas aos seus direitos, desenvolvimento e promoção de reivindicações ao poder público.

Para garantir a participação popular, a comissão intersetorial do Selo Unicef no município convidou representantes de diversos setores da gestão pública e da sociedade civil organizada. A prefeita Michele Ribeiro abriu o evento e falou da importância da participação popular para organização e planejamento de políticas públicas que possam tornar mais digna a vida de cada menino e menina no município. “Nosso compromisso é assegurar como prioridade políticas públicas para a infância e adolescência”, frisou.

Durante o Fórum Comunitário os convidados se dividiram em eixos para as discussões e elaboração de propostas que devem assegurar a melhoria dos indicadores de impacto social do município, com prazo para implantações.

Ascom Pedro Régis

