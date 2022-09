PEDRO RÉGIS RECEBE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO

Na tarde desta terça-feira (06), a prefeita Michele Ribeiro recebeu da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), um caminhão coletor e compactador de lixo.

O equipamento será uma ferramenta importante para política ambiental do governo, e chega para aumentar a frota de veículos municipal, além de agilizar e dar maior qualidade aos serviços de infraestrutura, colaborando para limpeza e preservação do meio ambiente.

Ascom Pedro Régis

