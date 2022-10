Pedro vai fortalecer saúde e criar Central de Regulação de Leitos para acabar com prática do ‘fura fila’ nos atendimentos

O candidato ao Governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima, participou nesta terça-feira (25) do Debate Eleitoral promovido pela TV Tambaú, em João Pessoa. Na ocasião Pedro assumiu o compromisso de garantir uma saúde pública que respeite os paraibanos, criando a Central de Regulação de leitos, que vai acabar com a prática do ‘fura fila’ e garantir atendimento a quem mais precisa.

“A saúde pública do Estado é muito diferente daquilo que João fala. Existe a Paraíba da propaganda do Governo e a Paraíba real, aquela que as pessoas que mais precisam lidam todos os dias. Hoje para se conseguir atendimento as pessoas precisam falar com um deputado aliado do governador para conseguir uma vaga. Vamos acabar com essa prática, criando a Central de Regulação de leitos, para que o político pare de furar fila e quem precisa de atendimento seja respeitado”, disse.

Pedro disse também que vai ampliar os investimentos para requalificar os hospitais que hoje não ofertam atendimento eficiente para a população. “O atual governo teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado exatamente por não investir o mínimo na saúde. No Hospital de Guarabira, falta até lençol para os pacientes, as pessoas estão fazendo vaquinha para comprar soro. Vamos fortalecer nossos hospitais públicos e formar parcerias para que os hospitais municipais atendam melhor. Vamos colocar o que já existe para funcionar com mais eficiência, que é o que os paraibanos merecem”.

