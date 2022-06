Pelo Brasileirão, Flamengo recebe o América-MG no Maracanã

Com Dorival Júnior no comando, o Mengão venceu apenas uma vez em três jogos

Vindo de duas derrotas seguidas para o Atlético-MG, sendo a última pela Copa do Brasil, o Flamengo volta a campo neste sábado (25), quando encara o América-MG às 19h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Maracanã, o Mengão espera voltar a vencer e voltar a subir na classificação.

Com Dorival Júnior no comando, o Mengão venceu apenas uma vez em três jogos, o que foi suficiente para melhorar sua situação na tabela. Como perdeu para o Atlético-MG, no último jogo do campeonato nacional, caiu novamente e terá um confronto direto contra o Coelho.

O América-MG tem os mesmos 15 pontos do Fla e está na 16ª colocação. Caso vença, ultrapassa a equipe rubro-negra.

Com provável novidade na escalação, o técnico Dorival pode entrar com Pedro e Gabigol lado a lado, conforme afirmou durante coletiva – o que mudará a configuração ofensiva no ataque do Mengão.

O Coelho está há quatro rodadas sem vencer, mas o técnico Vagner Mancini poderá contar com alguns retornos do departamento médico. Jailson e Matheusinho voltaram a treinar normalmente com o restante do grupo nesta semana e podem ficar à disposição para a partida.

Outra novidade poderá ser o atacante Paulinho Boia. Sem atuar desde o dia 3 de maio, Mancini projeta a volta do atleta, mas ainda não confirmou que será nesta partida.

R7