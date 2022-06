Pelo quarto ano consecutivo, prefeita de Borborema tem contas aprovadas por unanimidade

Por mais um ano a prefeita do município de Borborema, Gilene Cândido, recebeu parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba em relação a aprovação das contas referentes ao ano de 2020. A devida aprovação foi realizada nesta quarta-feira, 8 de junho, com parecer favorável por unanimidade pela equipe técnica do TCE-PB.

Dentre os pontos positivos, destacam-se a aplicação correta dos recursos públicos e o cumprimento integral dos índices estabelecidos pela legislação e pelos órgãos fiscalizatórios, resultando, portanto, na aprovação da prestação de contas da prefeita Gilene, o que ratifica a obediência e a aplicação correta dos recursos públicos em todos os índices constitucionais e legais.

Para a prefeita, essa é mais uma conquista que é fruto de um trabalho realizado com muito cuidado e responsabilidade, visando o desenvolvimento do município e o bem-estar da população. Gilene atribuiu esse resultado positivo a toda sua equipe que, segundo a gestora, são profissionais competentes e compromissados, os quais trabalham diariamente buscando avanços e melhorias para o município.

“A palavra de hoje é gratidão. Eu diria até que o resultado positivo era esperado, pois quando se planta o bem, colhe-se o bem também. Agradeço a todos aqueles que fizeram parte dessa conquista, pois é com esse compromisso que a gente segue avançando em nosso município, em busca de melhorias e ações, aplicando de forma correta e responsável os recursos públicos, pautando-se não apenas na eficiência, mas, acima de tudo, na legalidade” – concluiu Gilene Cândido.

Em 2017, 2018 e 2019 Gilene também teve suas contas aprovadas por unanimidade.

Da Assessoria

Prefeitura de Borborema

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...