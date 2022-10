Pequenos negócios respondem por mais de 96% das empresas no município de Patos 

Considerada como a capital do Sertão, município completa 119 anos de elevação à categoria de cidade e reafirma a sua importância no cenário econômico regional

Reconhecida pelo título de cidade capital do Sertão, por meio da lei estadual nº 12.418/22, o município de Patos não apenas concentra a maior população urbana da região, com estimativa de 108.766 mil habitantes conforme dados do IBGE, como também se destaca no cenário econômico e chega aos seus 119 anos de elevação à categoria de cidade, sendo impulsionado pela expansão de novas oportunidades no mercado. Tal marco será celebrado na próxima segunda-feira (24), e segundo levantamento feito pelo Sebrae/PB, das 8.936 empresas ativas na economia local, mais de 96% são formalizadas como pequenos negócios.

De acordo com o levantamento do Sebrae/PB, com base em dados da Receita Federal, das 8.615 empresas que se caracterizam como pequenos negócios no mercado local, 5.573 correspondem à atuação de microempreendedores individuais (MEI). Nessa categoria, que se caracteriza pela formalização de profissionais autônomos, o setor de serviços lidera a estatística com 2.617 negócios, seguido do comércio (2.157), indústria (531), construção civil (252) e atividade agropecuária (16).

Já com relação às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que somam juntas o total de 3.042 registros, o maior número de negócios considerando as duas categorias se concentra no setor do comércio (1.328). Por sua vez, o segmento de serviços contabiliza 1.245 empreendimentos, seguido da indústria (292), construção civil (164) e agropecuária (12). Ainda conforme os dados, as empresas que representam demais portes somam 321 negócios no município.

Atração econômica

Inaugurada em junho deste ano na cidade, a loja D’li Moda Íntima, é um dos vários exemplos de investimento feito com base na atração econômica que a cidade oferta para quem atua no mercado. Segundo o proprietário da marca, Jean Teixeira, a expansão de seu negócio, que tem origem na região do Brejo paraibano, aconteceu após analisar os dados do comércio de Patos. “Iniciamos o nosso empreendimento em Guarabira e decidimos investir aqui no Sertão depois de perceber que Patos é uma cidade estratégica geograficamente por atender a demanda de outras cidades”, comentou.

De acordo com a gerente da agência regional do Sebrae/PB em Patos, Anna Stefania, os números reforçam não apenas o potencial econômico construído na cidade ao longo do tempo, como também revelam a existência de um cenário favorável à aplicação de novos investimentos. “O fator econômico sempre fez parte da história de Patos ao longo do seu crescimento. Trata-se de uma cidade-polo que acolhe pessoas de vários municípios da região, pessoas que viajam e que realizam seus negócios aqui, contribuindo economicamente para essa realidade. É uma cidade de comércio pujante e que colabora significativamente para o desenvolvimento do seu território”, comentou.

Com relação ao espaço ocupado pelos pequenos negócios na economia da cidade, Anna Stefania, destaca o cenário de oportunidades criado pelo próprio crescimento ao longo das últimas décadas. “Os pequenos negócios são os principais geradores de riquezas no país e na cidade de Patos não é diferente. A cada ano, novas empresas surgem na nossa cidade, mas o fundamental é que não seja só a quantidade de empresas, mas que tenham participação delas na economia, que gerem emprego e consequentemente renda. O Sebrae acompanha esse contexto e entende também que tem um papel fundamental para tornar os pequenos negócios mais competitivos e sustentáveis”, concluiu.

Sebrae 50+50 – Em 2022, o Sebrae celebra 50 anos de existência, com atividades em torno do tema “Criar o futuro é fazer história”. Denominado Projeto Sebrae 50+50, a iniciativa enfatiza os três pilares de atuação da instituição: promover a cultura empreendedora, aprimorar a gestão empresarial e desenvolver um ambiente de negócios saudável e inovador para os pequenos negócios no Brasil. Passado, presente e futuro estão em foco, mostrando a evolução desde a fundação em 1972 até os dias de hoje, com um olhar também para os novos desafios que virão para o empreendedorismo no país.

