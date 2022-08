Pesquisa BTG/FSB: Lula tem 45% das intenções de voto contra 36% de Bolsonaro

A pesquisa foi feita realizada sexta-feira (19) e domingo (21), com 2.000 eleitores.

A Pesquisa BTG Pactual para as eleições presidenciais de 2022, divulgada nesta segunda-feira (22), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém à frente, com 45% das intenções de voto no primeiro turno, seguido do atual mandatário do país Jair Bolsonaro (PL), que cresceu 2 pontos e chegou 36% .

O levantamento mostra, ainda, que Ciro Gomes (PDT) caiu de 8% para 6% — em comparanção com a última pesquisa — e Simone Tebet (MDB) tem com 3% das intenções. Os demais candidatos tem 2%.

Os que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar somam 6%. A proporção dos indecisos é de 3%.

A pesquisa foi feita realizada sexta-feira (19) e domingo (21), com 2.000 eleitores. O intervalo de confiança é de 95%, já a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada no TSE sob o número BR-00244/2022.