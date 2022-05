Pesquisa Ipespe: Lula tem 44%; Bolsonaro, 31%; Ciro, 8%; Doria, 3%; Janones, 2%; Tebet e d’Avila, 1%

Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (6) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto na corrida pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 31%. As eleições estão marcadas para 2 de outubro.

Lula oscilou um ponto para menos dentro da margem de erro em relação à pesquisa anterior do Ipespe, divulgada em 22 de abril. Já Bolsonaro manteve a mesma pontuação. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

A pesquisa divulgada nesta sexta foi a primeira do instituto a trazer o nome do pré-candidato à Presidência pelo União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar. Ele não pontuou.

A seguir aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 8%, e o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%. O deputado federal André Janones (Avante) registrou 2%

A senadora Simone Tebet (MDB) e Felipe d’Avila (Novo) tiveram 1%. Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC) e Luciano Bivar (União Brasil) não pontuaram.

Brancos, nulos ou que não votariam em nenhum dos candidatos somam 8%. Indecisos representam 2% dos entrevistados.

Foram ouvidas 1.000 pessoas por telefone entre 2 e 4 de maio. A pesquisa, encomendada pela XP Investimentos, foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-03473/2022. A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Os percentuais que não totalizam 100% são decorrentes de arredondamento ou de múltiplas alternativas de resposta.

Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Intenção de voto estimulada para presidente:

Lula – 44%

Bolsonaro – 31%

Ciro Gomes – 8%

Doria – 3%

Janones – 2%

Tebet – 1%

Felipe d’Avila – 1%

Vera – 0%

Eymael – 0%

Luciano Bivar – 0%

Branco/Nulo –8%

Indecisos – 2%

Segundo turno

Intenção de voto estimulada para presidente:

Cenário 1

Lula – 54%

Bolsonaro – 34%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 12%

Cenário 2

Lula – 52%

Ciro Gomes – 25%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 23%

Cenário 3

Lula – 55%

Doria – 19%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 26%

Cenário 4

Ciro Gomes – 45%

Bolsonaro – 38%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 17%

Cenário 5

Bolsonaro – 39%

Doria – 37%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 24%

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...