Pesquisa Modalmais: Bolsonaro lidera intenções de votos e fica à frente de Lula; presidente tem 33% e petista aparece com 32% no primeiro turno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu pela primeira vez liderando uma pesquisa eleitoral para o primeiro turno das Eleições deste ano.

Segundo a pesquisa Modalmais, divulgada na última quarta-feira (30), o atual mandatário possui 33,4% das intenções de votos, enquanto que o ex-presidente Lula (PT) tem 32,9%. O cenário representa um empate técnico entre os dois pré-candidatos ao Palácio do Planalto.

Em um eventual segundo turno, entretanto, Bolsonaro fica atrás do petista e tem 41,6% das intenções. Já Lula aparece com 48,6%. Com esse resultado, o presidente mostra um crescimento de quase 2 pontos percentuais em relação à última pesquisa realizada em fevereiro.

A pesquisa da Modalmais entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 21 e 25 de março em 862 cidades do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

