Pesquisas eleitorais Ipec e BTG Pactual mostra Lula na frente na corrida ao Planalto

O g1 compilou as pesquisas Ipec concluídas na última semana em todos os estados da federação, mais o Distrito Federal. Os levantamentos foram divulgados entre 22 de agosto e 3 de setembro e contratados pela TV Globo ou suas afiliadas.

Na divisão por região do Brasil, Lula lidera :

O candidato vai melhor no Piauí, onde está à frente de Bolsonaro por 69% a 15% .

(ATUALIZAÇÃO: Ao ser publicada, esta reportagem não levou em consideração os dados da pesquisa de Mato Grosso do Sul, que teve a divulgação suspensa pela Justiça Eleitoral no último sábado, 3 de setembro. Nesta segunda, 5 de setembro, a Justiça Eleitoral liberou a pesquisa, e os dados foram incluídos. Com a inclusão deles, o número de estados em que há empate técnico entre Bolsonaro e Lula subiu de 5 para 6. Os demais números não se alteraram. A reportagem foi atualizada às 12h47.)