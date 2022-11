Petista se recusa a receber carreta de amigo bolsonarista depois de aposta nas eleições

Em meio à polarização política no país, um gesto de união entre amigos com posicionamentos distintos comoveu a web. Um vídeo que circula nas redes sociais, nesta quinta-feira (3/11), mostra um eleitor do presidente eleito, Lula, se recusando a receber a carreta de um amigo bolsonarista.

Um vídeo que circula nas redes sociais, nesta quinta-feira (3/11), mostra um eleitor do presidente eleito, #Lula, se recusando a receber a carreta de um amigo bolsonarista. Os dois haviam apostado o veículo como prêmio, de acordo com o resultado das eleições do último domingo (30), que deu vitória ao candidato do PT.