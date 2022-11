Petista tenta “trolar” bolsonaristas e é obrigado a balançar bandeira

Um homem que tentou se infiltrar em um acampamento bolsonarista para “beber água e tomar café” foi descoberto pelos organizadores do ato, obrigado a pedir desculpas e ainda flamular a bandeira do Brasil às margens de uma rodovia. O fato inusitado ocorreu no último domingo (20/11), no município de Itapema, próximo a Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Em um vídeo gravado pouco antes de ir ao acampamento, o homem afirma que “tomaria água e café” no local porque os acampamentos serviriam “apenas para matar a fome”. Horas depois, as imagens circularam entre os bolsonaristas que saíram pela cidade à procura do “infiltrado”.

Após ser encontrado, o homem foi colocado em um carro e levado até ao acampamento, onde gravou outro vídeo usando um boné do Movimento dos Sem Terra ( MST ). Ele foi obrigado a se desculpar, enquanto ouvia ofensas e xingamentos feitos pelos defensores do presidente Jair Bolsonaro (PL).