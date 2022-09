Petrobras reduz preço do gás de cozinha, e botijão ficará R$ 3,15 mais barato nas distribuidoras

Preço médio de venda do quilograma do gás liquefeito de petróleo caíra R$ 0,24, de R$ 4,026 para R$ 3,784, nas distribuidoras.

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (22) a redução de 6% no valor do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), tradicionalmente conhecido como gás de cozinha. A determinação, que passará a valer a partir amanhã (23) para as distribuidoras, reduz de R$ 4,0265 para R$ 3,7842 o valor cobrado por cada quilo do líquido.

Com a redução, o valor cobrado pelas distribuidoras para um botijão de 13 kg será de R$ 49,19, o que equivale a uma redução média de R$ 3,15 no preço final do produto, conforme estimativas apresentadas pela empresa. O repasse integral aos consumidores não é garantido.

De acordo com a estatal, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio.

A redução corresponde à segunda queda no valor cobrado pelo gás de cozinha em 10 dias. No período, o valor cobrado pelo GLP nas distribuidoras recuou mais de 10%, de R$ 4,23 para os R$ 3,78 praticados a partir de amanhã.

R7