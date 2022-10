Pioneirismo em cirurgia robótica: Uniorte é o primeiro hospital do interior do Brasil a receber robô para cirurgias ortopédicas

Desenvolvido pela multinacional Zimmer Biomet, o robô Rosa atua em parceria com cirurgiões e traz alta performance e precisão às artroplastias de joelho; Londrina é a 16ª cidade a receber a tecnologia e a 1ª cidade não capital a receber o Rosa.

Em virtude do reconhecimento nacional e o alto volume de cirurgias de substituição do joelho por próteses ortopédicas (artroplastias) realizadas anualmente, a Uniorte é o primeiro hospital do interior do país a receber o ROSA®️ Knee System, desenvolvido pela multinacional líder mundial em saúde musculoesquelética, Zimmer Biomet. Localizada em Londrina, no estado do Paraná, a Uniorte realizou a primeira cirurgia com auxílio do robô nesta sexta-feira (14), inaugurando uma nova fase da saúde ortopédica à região.

Um paciente de 80 anos foi o primeiro a passar pela cirurgia de prótese de joelho por robótica. Antônio Carlos Pereira Vieira, que já tem prótese no joelho esquerdo realizada pelo Dr. Alexandre Queiroz há cerca de 8 anos, passou pelo procedimento agora para o joelho direito e desta vez com a tecnologia do Rosa Knee System, da Zimmer Biomet.

“Estou bastante otimista, tenho bastante fé. Vou fazer a cirurgia e vai ser melhor do que a outra que fiz, que já foi uma beleza, um sucesso, e também foi feita pelo Dr. Alexandre. Após a cirurgia vou voltar a andar normalmente”, disse antes do procedimento.

De acordo com Dr. Alexandre Queiroz, cirurgião do joelho e diretor clínico da Uniorte, o robô permite uma precisão exata das incisões de forma individualizada para cada paciente. “Isso faz com que o tamanho dos cortes seja menor e a prótese seja ajustada de forma personalizada. Como a tecnologia proporciona uma imagem em tempo real do paciente durante a cirurgia, podemos fazer ajustes de angulação e checar a amplitude de movimento do paciente, possibilitando um resultado ainda mais preciso. O paciente terá um procedimento com menor impacto cirúrgico e maior exatidão, agilizando seu tempo de recuperação e menor administração de medicamentos”, destaca.

Com tecnologia e uso aprovados pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o ROSA® Knee é composto por uma plataforma que une software e robótica, com ferramentas de planejamento pré-operatório 3D e dados intraoperatórios em tempo real sobre tecidos moles e anatomia óssea, projetada para facilitar a precisão do corte ósseo e a análise de amplitude de movimento. “Antes da cirurgia é possível ainda fazer o planejamento em 3D. Isso permite o estudo detalhado do caso no pré-operatório”, completa Dr. Alexandre.

Desenvolvida para auxiliar os cirurgiões a otimizarem a precisão e a eficiência do planejamento e execução de uma cirurgia de substituição total do joelho, o ROSA® Knee System está há quase dois anos no Brasil e a Uniorte é a 16ª unidade hospitalar do país a utilizá-lo nas artroplastias. Com o sistema em operação, a Zimmer Biomet espera cumprir sua missão com os pacientes do Brasil. Seus produtos e soluções, junto à equipe médica, têm por objetivo ajudar as pessoas a viverem melhor, recuperando sua mobilidade e qualidade de vida.

“Estamos entusiasmados com a operação do ROSA® Knee no Brasil, pois ele reúne a tecnologia robótica da Zimmer Biomet com nossos implantes de joelho, líderes do setor, para ajudar os cirurgiões a personalizarem procedimentos cirúrgicos para seus pacientes. A Zimmer Biomet tem o compromisso de liderar a indústria ao trazer soluções diferenciadas e holísticas para o mercado, que atendam às necessidades de nossos clientes e pacientes”, declara Eduardo Uribe, vice-presidente e gerente geral da Zimmer Biomet na América Latina.

Segundo o diretor clínico da Uniorte, é muito gratificante poder oferecer essa solução aos pacientes. “A cirurgia robótica é de fato uma importante inovação na área da medicina e, com certeza, estamos trazendo esse futuro para o presente aqui no nosso hospital. Somos o primeiro do interior e isso mostra a força da área da saúde londrinense”, conclui.

Sobre o ROSA® Knee

O ROSA® Knee é um sistema cirúrgico assistido por robô, projetado para ajudar os cirurgiões na realização da cirurgia de substituição total do joelho, com recursos para auxiliar nas ressecções ósseas, bem como avaliar o estado dos tecidos moles para facilitar o posicionamento do implante no período intraoperatório. O sistema fornece uma análise contínua de dados para auxiliar na tomada de decisões complexas e permite que os cirurgiões usem a tecnologia de computador e software para posicionar instrumentos cirúrgicos, permitindo grande precisão durante os procedimentos. O ROSA® Knee apresenta o protocolo de imagem X-Atlas™ – que fornece imagens pré-operatórias baseadas em raios-X para criar um modelo 3D e plano da anatomia óssea de um paciente – e mapeamento intraoperatório em tempo real da anatomia e movimento de um paciente, para ajudar os cirurgiões a personalizarem procedimentos e otimizarem a colocação do implante.

Sobre a Zimmer Biomet

Fundada em 1927 e sediada em Warsaw, Indiana (EUA), a Zimmer Biomet é líder global em saúde musculoesquelética. A empresa desenha, fabrica e comercializa produtos reconstrutivos ortopédicos; produtos de medicina esportiva, biológicos, extremidades e traumas; tecnologias office-based; produtos de coluna, craniomaxilofacial e torácico; implantes dentários; e produtos cirúrgicos relacionados. A companhia colabora com profissionais de saúde em todo o mundo para aumentar o ritmo da inovação. Seus produtos e soluções ajudam a tratar pacientes que sofrem de doenças ou lesões em ossos, articulações ou tecidos moles. Junto com profissionais de saúde, ajudam milhões de pessoas a viverem melhor. A Zimmer Biomet possui operações em mais de 25 países e comercializa seus produtos em mais de 100 localidades.

Para mais informações, acesse www.zimmerbiomet.com ou siga a Zimmer Biomet Brasil no Linkedin http://linkedin.com/showcase/ zimmerbiometbrasil e Instagram @zimmerbiometbr.