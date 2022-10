PL realiza evento para juventude da Paraíba com presença de Nikolas Ferreira, deputado mais votado do Brasil​

Nikolas foi o deputado federal com maior número de votos no país, com cerca de 1,7 milhão de eleitores. Além do deputado eleito, estarão presentes Bruno Roberto, Guilherme Batista e Jey Reis.

O Partido Liberal (PL) realiza no próximo sábado, no Forrock, um evento com foco na juventude. Segundo a sigla, o encontro contará com a participação de alguns dos seus principais filiados no estado e no país, a exemplo de Bruno Roberto e Nikolas Ferreira. Ele disputaram as eleições em 2022 e Nikolas foi o deputado federal com maior número de votos no país, com cerca de 1,47 milhão de eleitores.

O PL define o evento como “pensado para os jovens que estão empenhados em defender as cores do nosso país contra as ameaças ideológicas da esquerda”. Além de Bruno e Ferreira, os cantores e influenciadores digitais Guilherme Batista e Jey Reis também estarão presentes. A assessoria do PL informou que para entrada na casa de shows, será necessário um kg de alimento. Confira banner:

ClickPB